Карта de_voyna, созданная по заказу HS, появилась в популярной компьютерной игре Counter-Strike в самом начале мая. За это время её скачали около 23 600 раз.

На карте de_voyna есть секретная комната, в которой игроки могут ознакомиться с аудио- и видеоматериалами о развязанной Россией войне на русском языке. Фото: HS / Reuters

Американская компания Valve, которая является разработчиком знаменитой компьютерной игры Counter-Strike, по всей видимости, ограничила доступ к карте de_voyna для игроков из России. Эта карта была создана по инициативе Helsingin Sanomat. В ней, в частности, была секретная комната с материалами нашего издания о войне в Украине на русском языке.

В настоящий момент скачать эту карту с зарегистрированных в России IP-адресов невозможно.

Зарубежные компании, занимающиеся игровой индустрией, продолжали свою деятельность в России даже после того, как эта страна в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в соседнюю Украину.

Counter-Strike: Global Offensive – одна из самых популярных в мире сетевых видеоигр. В ней можно создавать собственные игровые миры (”карты”) и предоставлять другим участникам возможность доступа к ним.

Карта de_voyna была выпущена в первых числах мая именно таким образом. К настоящему моменту её скачали почти 24 000 раз. На карте есть секретная комната, в которой размещены материалы HS о войне, переведённые на русский язык.

Сложно представить, что карту заблокировали непосредственно в России (или в любой другой отдельно взятой стране). Столь точечная блокировка – с сохранением доступа ко всем другим картам – представляется практически невозможной. Если бы российские власти хотели запретить доступ к карте de_voyna, им бы, по всей видимости, пришлось заблокировать весь сервис Steam, на котором представлены все игры Valve.

Исходя из этого, следует, что блокировку осуществил непосредственный поставщик услуг: то есть, американская компания Valve.

Головной офис Valve находится в Вашингтоне. На момент публикации этого материала на финском языке HS не получил ответ на свой запрос, отправленный в штаб-квартиру организации.

Западные компании, продолжающие работать в России, могут стать объектом преследования со стороны местной власти.

В начале этой неделе появилась информация, что президент России Владимир Путин поручил созать новый национальный киберспортивный турнир, в котором будут представлены только игры, разработанные в России или в ”дружественных странах”. Например, World of Tanks или World of Warships. Их разработчик - белорусская компания Wargaming – весной 2022 года прекратила свою деятельность как в Росии, так и в Беларуси. Права на свою продукцию в этих странах она передала российской компании Lesta Games.

В интервью ”Коммерсанту” руководитель московского отделения Lesta Гаухар Алдиярова сообщила, что американская игра Counter-Strike не будет рассматриваться из-за ”однобокого освещения политических событий в рамках игровой вселенной”.

Судя по материалу ”Коммерсанта”, именно Lesta Games будет играть ведущую роль в организации будущего российского киберспортивного чемпионата.

Статья впервые опубликована 31.5.2023

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