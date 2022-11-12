Заместитель генпрокурора Финляндии – о Геннадии Тимченко и его предполагаемой ЧВК

В Украине зарегестрированы уже десятки тысяч военных преступлений. Однако пока нельзя с уверенностью утверждать, что к ним причастна и ЧВК ”Редут”, к которой, по некоторым данным, имеет отношение Геннадий Тимченко – российский олигарх, имеющий также финское гражданство.

Может ли гражданин Финляндии Геннадий Тимченко быть привлечён к уголовной ответственности в Финляндии если солдаты якобы принадлежащей ему ЧВК ”Редут”, участвуя в развязанной Россией войне, совершают военные преступления на территории Украины?

”В принципе, да, но...”, начинает свой ответ заместитель генерального прокурора Финляндии Юкка Раппе.

Предварительное расследование предполагаемых военных преступлений уже началось. Генеральная прокуратура Суоми дала Центральной уголовной полиции страны соответствующее указание.

Раппе объясняет, что судебное преследование действительно возможно, однако для этого потребуется преодолеть большое количество очень непростых нюансов. Если вкратце: нужно иметь больше информации. И доказательств.

”Для того, чтобы ему предъявили официальное обвинение в Финляндии, необходимо, чтобы [соответствующим образом] сложились четыре или пять аспектов.”

Во-первых, должна быть более конкретная информация о возможных преступлениях. А не только обвинения. Также необходимо точно знать – кому принадлежит ЧВК ”Редут”?

В феврале харьковская правозащитная организация ХПГ опубликовала на своём сайте информацию о солдатах ЧВК ”Редут”, осуждённых в Украине за военные преступления. Журналисты предположили, что их материал должен вызвать в Финляндии особый интерес, так как, по слухам, ”Редут” финансируется её гражданином Геннадием Тимченко.

”Если те или иные деяния будут действительно обнаружены, необходимо оценить – есть ли в Уголовном кодексе Финляндии соответствующие статьи”, продолжает Юкка Раппе.

Третий вопрос касается юрисдикции.

”Следует выяснить – распространяется ли юрисдикция Финляндии на эти нарушения. Это возможно в том случае, если преступление подпадает под так называемый принцип ”Универсальной юрисдикции”, как, например, в либерийском процессе.”

В настоящий момент Апелляционный суд Турку рассматривает дело о предполагаемых убийствах, изнасилованиях и тяжких военных преступлениях, совершённых в Либерии около 20 лет назад. Аналогичным образом финские судебные инстанции расследовали преступления в Ираке и в Руанде.

По данным украинских властей, в стране уже десятки тысяч случаев потенциальных военных преступлений.

Четвёртый вопрос связан с уместностью подобного процесса. Юкка Реппо объясняет – законодательство Финляндии предусматривает необходимость расследования при наличии подозрения в совершении преступления.

”Однако если преступление совершено за границей, то решение [о возбуждении дела] принимает прокурор. И здесь вступает в силу принцип целесообразности.”

При этом, прежде всего, учитывается возможность раскрытия совершённого за границей преступления на территории Финляндии. Второй момент – наличие практических условий для рассмотрения дела финским судом.

”Если все эти условия выполнены, то необходимо понять – кто именно должен нести уголовную ответственность [за содеянное].”

На этой стадии уже можно задержать подозреваемого, особенно если он находится на территории Финляндии. Но все остальные вопросы останутся.

”Обвинение, основанное исключительно на факте владения ЧВК или иной вооружённой группы, всё равно не увенчалось бы успехом”, говорит заместитель генпрокурора. ”Можно допустить ситуацию, при которой некая вооружённая группа совершает ужасные преступления, однако финансирующее её лицо не знает об этом. Ответственность не может вытекать просто из самого факта владения.”

Раппе напоминает, что, согласно действующим договорённостям, украинские судебные инстанции в настоящий момент собирают информацию о военных преступлениях и распространяют её далее. Это значит, что она может попасть и в Финляндию, а также – по мнению прокурора – облегчить расследование в целом.

”В принципе, да. Вполне возможно, что в Украине было совершено преступление, которое подпадает под юрисдикцию Финляндии и соответствует признакам финского законодательства”, резюмирует Юкка Реппо.

Статья впервые опубликована 3.6.2023

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