Это – беспрецедентный случай в отношениях двух стран. В пресс-релизе Государственного совета Финляндии сообщается, что действия депортируемых лиц нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Финляндия высылает из страны девять сотрудников российского посольства, которые занимались сбором разведывательных данных. Соответствующий пресс-релиз опубликовала во вторник канцелярия Государственного совета.

В нём, в частности, говорится, что действия данных лиц нарушали Венскую конвенцию 1961 года ”о дипломатических сношениях”.

Эта тема обсуждалась во вторник и на традиционном совместном совещании президента Саули Ниинистё с членами министерских комитетов по внешней политики и политике безопасности. На нём присутствуют и непосредственно главы МИД и Минобороны.

Участники совещания также осудили взрыв Каховской плотины. По их мнению, это событие означает, что война вышла на новый уровень.

Руководитель департамента МИД Марья Лиивала сообщила HS, что сотрудники российского посольства будут высланы из страны в ближайшее время. Более точная информация о графике депортации не публикуется. МИД Финляндии сообщит её послу России.

Говорить о том, чем именно занимались в Финляндии депортируемые лица, Лиивала отказалась, поскольку решение было принято на основании информации, предоставленной финской Полицией безопасности (Supo).

Представитель финского МИДа сообщила, что, по данным министерства, в посольстве России в Хельсинки в настоящий момент работает 112 сотрудников.

Марья Лиивала так же подтвердила, что это – ”самая крупная” депортация подобного рода в Финляндии.

Сообщение о высылке россиян появилось и в официальном Твиттере Supo. В нём, в частности, говорится:

”Это серьёзный удар по российской разведке, действующей на территории Финляндии, который целиком соответствует целям контрразведывательной работы Полиции безопасности.”

Напомним, в марте представители Supo уже заявляли о том, что им удалось вдвое сократить агентурную сеть российских шпионов в Финляндии.

Вопрос об этой ситуации был задан во вторник и спикеру парламента Петтери Орпо, который сейчас занимается формированием нового кабинета министров. По его мнению, Финляндия сработала отлично, высылая из страны россиян, которые занимаются разведкой. Орпо отдельно подчеркнул качественную работу Supo, а также подтвердил, что был проинформирован о ситуации заранее.

Министр обороны Антти Кайкконен называет решение о депортации оправданным. Он дал короткий комментарий журналистам STT, в котором сообщил, что ему нечего добавить к заявлению Государственного совета.

В последнее время дипломатические отношения Финляндии и России находятся в явном кризисе. На прошлой неделе российский МИД объявил о закрытии своего консульства в Лаппеенранте, а также отделений генерального консульства Финляндии в Мурманске и в Петрозаводске.

В закрытии консульств Россия обвинила Финляндию, которая, по её мнению, виновата так же в прекращении двустороннего политического диалога между странами и разрушении экономического сотрудничества.

Две недели назад Москва в одностороннем порядке расторгла российско-финское соглашение о взаимных военных инспекциях. Формально оно действовало до начала июня, однако в последнее время – из-за агрессивной войны, развязанной Россией в Украине – визиты в рамках этого договора всё равно не осуществлялись.

Чуть раньше стало известно о том, что ещё в апреле Россия заморозила банковские счета финских дипломатических миссий, из-за чего все их платежи приходится осуществлять наличными. Финляндия направила официальную ноту по этому поводу, на которую Россия ответила 1 июня.

В начале мая официальная нота была отправлена в другую сторону, после того как в окно консульства России на Аландских островах бросили бутылку, а почтовый ящик представительства сорвали с крепления. По всей видимости, это сделали футбольные фанаты. Полиция усилила наблюдение в районе консульства во время проведения футбольных матчей.

Год назад, в апреле 2022-го, Финляндия уже депортировала двух сотрудников российского посольства. Тогда многие европейские страны высылали российских дипломатов – это был ответ на зверства, совершаемые Россией в Украине.

Впрочем, для депортаций в последнее время были и другие поводы.

Статья впервые опубликована 6.6.2023

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