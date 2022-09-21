Украине нужна помощь: взрыв плотины на Днепре вызвал большой гуманитарный и экологический кризис. К тому же, он ослабил и без того расшатанную энергетическую инфраструктуру страны.

Война, которую в прошлом году Россия развязала в Украине, уже принесла слишком много ужасов и несчастий. Но во вторник пришла новая беда. Взрыв Каховской плотины на юге Украины вызвал не только гуманитарный кризис, но и нанёс огромный ущерб окружающей среде.

Хотя в настоящий момент это нельзя утверждать с полной уверенностью, однако есть немало признаков того, что внушительное гидротехническое сооружение на Днепре Россия взорвала умышленно. Плотина находится на оккупированных территориях, то есть контролирует её именно Россия. Россия уже давно планомерно уничтожает украинскую инфраструктуру, не обращая внимания на последствия. А судя по повреждениям дамбы, подрыв произошёл где-то изнутри.

У России есть и мотив. Разрушение плотины и последовавшее за этим наводнение заметно повлияли на долгожданное наступление ВСУ в этом районе. В том числе – через Днепр. Могучая река стала линией фронта в конце прошлого года: тогда украинцам удалось освободить Херсон и вытеснить оккупантов на восточный берег Днепра. С тех пор здесь идёт, в основном, позиционная война. Однако высказывались предположения, что Украина попытается атаковать и вклиниться между российскими подразделениями, захватившими юг страны.

После взрыва плотины количество возможных мест для наступения Украины сократилось. Это на руку России. Теперь ей не нужно готовиться к атаке на широком фронте, достаточно сконцентрировать свои силы на отдельных участках.

Конечно, говорить о том, что подрыв ГЭС стал поворотным моментом, пожалуй, преждевременно. Украинское военное руководство наверняка учитывало в своих планах возможность того, что Россия разрушит дамбу. К тому же, диверсия может быть следствием отчаяния российских военных или даже неразберихи в их рядах. Что, разумеется, никоим образом не оправдывает сиё деяние.

В начале этой недели появились очевидные признаки украинского контрнаступления. Его давно ждали, о нём давно говорили. В сознании некоторых эта атака разрослась почти до мифических размеров. Это, конечно, устраивает Украину: подобные высказывания лишь ослабляют боеспособность российских оккупационных сил. Тем более, что раньше определённые информационные уловки помогали Украине освобождать значительные территории.

” Диверсия может быть следствием отчаяния российских военных.

Военное руководство в Киеве постоянно напоминает, что никаких официальных заявлений касательно контрнаступления ждать не следует. По информации американских изданий, даже в Вашингтон Украина сообщила лишь приблизительное временное окно, в рамках которого планируется начало операции.

Похоже, что ВСУ пока предпринимают лишь небольшие атаки. Своего рода, разведку боем, чтобы выяснить позиции противника, его численность и боеспособность. Это старая тактика, которой украинцев обучили американцы. Настоящие удары последует после этой разведки.

Успех контрнаступления очень важен не только для самой Украины, но и для всей Европы.

Однако сейчас в Украине идёт ещё одна большая операция. Наводнение затронуло огромные территории. Через разрушенную дамбу хлынула масса воды, сопоставимая по объёму с финским озером Пайянне (а это, между прочим, больше 18 кубических километров). Жителей многих районов необходимо эвакуировать и разместить. Вода несёт с собой нефть, химикаты, удобрения и даже смытые с берегов мины. И без того уже измученная инфраструктура страны продолжает рушиться. К тому же, вызывает беспокойство и состояние Запорожской АЭС, оккупированной Россией: охлаждение её реакторов осуществляется в том числе за счёт воды из Днепра.

Ну, и наконец для того, чтобы находящиеся под российской оккупацией и пострадавшие от наводнения украинцы получили помощь, необходимо проявлять просто чудеса дипломатии. Самой России это, кажется, не очень нужно.

В общем, Украине опять требуется масштабная помощь.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 8.6.2023

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