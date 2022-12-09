Финские эксперты объясняют нынешнюю жестокость России ”исконно-русскими” культурными традициями. Рецензию на это произведение специально для HS написал доцент Хельсинского университета, изучающий историю Финляндии и России.

В издательстве Docendo вышла 380-страничная научно-популярная книга Мартти Кари и Антеро Холмилы Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii (”Почему Россия действует так, как она действует”).

Писатели постеснялись назвать своё произведение памфлетом, хотя зачем стыдиться, если получился действительно памфлет? Однако бывший заместитель начальника разведки финского Генштаба Мартти Кари и профессор истории Университета Ювяскюля Антеро Холмила предпочитают именовать свою работу ”своего рода манифестом общественного активизма”.

Главное литературное оружие авторов – это горькая истина. Их цель – долгая и тёмная история президента Владимира Путина; всё то, что прогнило в путинской России. Мишень настолько жирная, что мимо неё сложно промахнуться, даже стреляя с закрытыми глазами.

Мартти Кари. Фото: Хейкки Сауккомаа / Lehtikuva

Антеро Холмила. Фото: Микко Вяхянииттю / Lehtikuva

Повестование развивается стремительно. Вся многовековая история в книге сжата до одного тезиса и одной теории.

Список источников ограничен. В нём такие эксперты по России, как Марк Галеотти, Тимоти Снайдер, Маша Гессен или Кэтрин Белтон. Но есть и пара сомнительных ссылок. Русскоязычные источники отсутствуют в принципе.

При этом, в поле зрения авторов – весь пласт российской истории: от конокрадов и царей-самозванцев Смутного времени до гибридных войн XXI века. Все они с разной степенью успешности подчёркивают основную идею книги.

Кари и Холмила скромно говорят не о ”заклятом враге”, а об ”исконной русскости”. Именно из неё авторы и черпают нескончаемые примеры российской истории и ”стратегической культуры”.

”Исконную русскость” они находят везде: от времён монголо-татарского ига до поступков Ивана Грозного, Петра Великого и Иосифа Сталина. Авторы пытаются доказать, что корни тех грабежей и изнасилований, которые путинская диктатура чинит сейчас в Украине, кроются именно в этом.

Отравления, дворцовые перевороты, цензура, заказные убийства за пределами страны, империалистические интервенции и фальшивые референдумы – вот проявления ”исконно русской”, ”древней” культуры. При этом для ”исконной русскости” не характерны занятия, требующие ”труда, времени и сил”.

Авторы приводят неоднозначную теорию о том, что ”русским до сих пор не хватает способности к самостоятельному мышлению и инициативе”. И объяснют её иерархичностью общества, которая напоминает ещё систему монгольских времён.

Что ж, можно верить и в это. Отмечу лишь, что ни один из авторов книги не занимался глубокими исследованиями русской истории и культуры. Оба были сосредоточены на других вопросах.

Сфера деятельности Мартти Кари – военная разведка в восточном направлении. По всем вопросам, связанным с военными действиями России, обязательно обращайтесь к этому универсальному эксперту. Однако историю и культуру соседней страны он знает не настолько глубоко.

Возможно, Кари понимает это и сам. Но война диктует свои законы.

Кладбище в Буче, на котором похоронены украинские солдаты. Фото: Рио Гандара / HS

Когда февральским утром 2022 года в Украине заговорили пушки, финны проснулись в холодном поту. Вечером в пабах на всех углах обсуждался один и тот же не слишком политкорректный вопрос: ”Почему рюсся остаётся рюсся, как его ни крути?” (”Рюсся” – крайне оскорбительное финское прозвище по отношению ко всем русским/российским).

СМИ и различные эксперты предлагали свои ответы на этот вопрос, но в конечном итоге большинство из них были противоречивыми и запутанными.

Кари был не из таких. Он поймал момент. Или же момент поймал его. Потому что у Кари был готовый ответ: исторически сложилась своеобразная стратегическая культура, которая заставляет русских раз за разом действовать по одной и той же формуле империализма.

”История демонстрирует, что Россия всегда готова при любой возможности устроить войну в своих приграничных районах”, говорит Мартти Кари и обращает внимание, что русские не горят желанием вспоминать злодеяния многих московских правителей.

Вместо этого российские стратеги и внешнеполитические эксперты предпочитают подчёркивать, что на протяжении всей своей истории их страну регулярно осаждали враги, при этом её географическое положение с военной точки зрения достаточно слабое. На матушку-Русь точили зубы и швед Карл XII, и француз Наполеон Бонапарт, ну и, конечно, сам дьявол во плоти – лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Всего за несколько недель лекция Кари ”Стратегическая культура России” собрала на Ютубе несколько миллионов просмотров.

Мартти Кари оказался нарасхват: он стал настоящим ”голосом войны”, экспертом, чьего мнения жаждали финские СМИ.

Издательство Docendo тоже сработало оперативно. Лекция Кари очень быстро превратилась в настольную книгу. ”Манифест” о путинской России и её исторических корнях теперь всегда под рукой в печатном виде.

Соавтор – профессор Антеро Холмила – был нужен для того, чтобы подкрепить не только содержание произведения, но и его историческую достоверность.

Считать Россию чужой и специфической страной – вот хорошая отправная точка для чтения книги Кари и Холмилы.

Другой вопрос – насколько пресловутая стратегическая культура действительно отражает многовековую историю этой страны и то, как она действует в наши дни? Такие слова, как ”всегда”, ”древний”, ”исконно-русский” хороши для памфлетистов. Для изучения действительности и реальной историографии они, мягко говоря, обманчивы.

Мартти Кари и Антеро Холмила пытаются разрушить миф о необъяснимой и иррациональной России, но вместо него создают новый. В нём все нюансы огромной истории сжаты до размеров идеи о стратегической культуре. А эта идея местами такая же примитивная, как автомобиль "Жигули".

Статья впервые опубликована 10.6.2023

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.