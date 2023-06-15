В минувшие выходные в Украине погиб финский доброволец, который участвовал в деятельности военно-медицинского отряда Северных стран. Он был младше 30 лет.

Информацию о гибели финского добровольца HS подтвердила представитель группы Nordic combat medics (”Военные медики Северных стран”) Тина Сойни. Эта организация занимается эвакуацией мирных жителей и военных с линии фронта в более безопасные районы востока Украины.

Сообщается, что этот мужчина (ему не исполнилось ещё и 30 лет) стал первым финном, погибшим на украинской войне. Он служил добровольцем, а также участвовал в работе Nordic combat medics.

Вместе с военными медиками он, в частности, был в Бахмуте, когда в этом городе зимой и весной шли ожесточённые бои. Тогда погиб другой член этой группы, американец.

По словам Сойни, погибший в эти выходные доброволец был одним из немногих финнов, которые находились в Украине практически с самого начала войны. Он приехал туда вскоре после 24 февраля 2022 года. Однополчане вспоминают его как отзывчивого и хладнокровного человека.

Семья погибшего надеется на понимание и приватность: они не хотели бы делать достоянием общественности другие данные о его жизни.

Тина Сойни надеется, что молодые финны будут тщательно всё взвешивать, прежде чем принять решение ехать в Украину добровольцами. Она бы предпочла, чтобы они просто наслаждались своей жизнью и молодостью.

”Это того не стоит. Реальность здесь далека от того, что показывают в фильмах о войне.”

Известно, что на этой войне несколько финских добровольцев уже получили ранения.

В марте этого года были ранены пять финнов. Тогда группа из восьми финских добровольцев возвращалась с задания на юге Украины и попала под вражеский огонь. Подразделение собиралось эвакуировать других солдат, которых накрыло чуть раньше.

”Они получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения пока бежали в укрытие”, рассказывал тогда HS президент ассоциации Your Finnish Friends (”Ваши финские друзья”) Каспер Канносто. Эта организация собирает пожертвования для Украины и помогает снаряжать воюющих там финских добровольцев.

В начале года на Youtube также появилось видео с финским добровольцем, который был ранен в ногу. Опубликовавший его гражданин Финляндии утверждал, что оно было снято в конце сентября 2022 года в районе Петропавловки.

По информации HS, по состоянию на осень прошлого года в Украине воевали около 50 финских добровольцев. Более свежих данных в нашем распоряжении нет, так как многие участвующие в данном процессе лица отказываются сообщать информацию о численности из соображений безопасности.

Статья впервые опубликована 12.6.2023

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