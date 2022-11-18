Журналисты лично следят за украинским контрнаступлением в самых горячих точках. Вот каким предстало перед их взором село Нескучное Донецкой области.

На востоке Украины продолжается контрнаступление. ВСУ освобождает посёлки, которые были оккупированы Россией ещё в самом начале вторжения. На этой неделе интернациональная группа журналистов побывала вместе с украинскими военными в селе Нескучное. Вернее, в том, что осталось от него после российской оккупации.

Впереди открывался вид на пустую разрушенную деревню. На руинах бывшего гастронома развевался жёлто-синий флаг. В этом посёлке, который раньше представлял из себя длинный ряд аккуратных домиков вдоль обсаженной деревьями дороги, не уцелело ни одно здание. Так описывают Нескучное корреспонденты Reuters.

Украинский флаг на руинах Нескучного. 13 июня 2023 года. Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Тишину нарушает лишь пение птиц да грохот пушек. Ни одного местного жителя представители СМИ так и не обнаружили. До войны здесь жили несколько сотен человек.

Зато журналисты увидели трупы трёх российских солдат. Один из них лежал у самой дороги.

”Мы освободили Нескучное три дня назад. Видели с дрона как убило этого человека. Его тащили товарищи, а потом оставили здесь”, рассказывает Reuters украинский солдат по имени Артём.

Вот так выглядело село Нескучное в Донецкой области после того, как его освободили. Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украинская армия в Нескучном. Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Российские войска по-прежнему близко. Они с трёх направлений обстреливали холм ракетами ”Град”. Рядом поднимался дым от разрывов. Сопровождавший западных журналистов украинский военный не хотел останавливаться, вспоминают корреспонденты ВВС.

”Здесь ситуация выглядела куда более непонятной в сравнении с громкими заявлениями об освобождении [территорий], которые звучали из Киева на этой неделе”, написал в своём репортаже журналист BBC.

Судя по пулевым отверстиям в стенах жилых домов, здесь шёл ближний бой. По информации ВВС, россияне ещё во вторник пытались вернуть себе контроль над деревней. Бои продолжались и прошлой ночью.

Нескучное – самое северное из шести населённых пунктов Донецкой области, об освобождении которых заявила Украина. Россия продвижение противника официально не подтверждала.

Статья впервые опубликована 14.6.2023

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.