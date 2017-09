Villejä huhuja ja törkypuheita: Suomalaisten suosikkisovelluksessa puhutaan julkkiksista mitä halutaan, poliisikin tutkii keskusteluja – tästä on kyse Jodelista on lyhyessä ajassa tullut paikka, jossa voi nimettömästi puhua kenestä tahansa mitä haluaa. Se on pahimmillaan ilkeiden ja lakia rikkoa kommenttien paikka. Jodel-kirjoitteluista on tehty ainakin yksi rikosilmoitus.