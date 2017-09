Nyt.fi

Suomenkin vesistöissä ui silloin tällöin vaaraton hai, ja nyt Tappajahai esitetään Lähiöfestareilla uimahallis

Usein

Siltamäki Pool Party Siltamäen uimahallissa (Jousimiehentie 3) 30.9. alkaen klo 14.30. Liput uimahalliin 5,50 e. Lähiöfest 29.9–1.10. Koko ohjelma osoitteessa www.lahiofestivaali.fi

Siltamäki Pool Partyilla pääsee tutustumaan haikaloihin, sillä juhlissa esitetään kaksi elokuvaa, joissa hai esiintyy pääosissa – joskin hyvin erilaisissa rooleissa.Tappajahaissa (1975) tämä petokala on julma ja paha, Hain tarinassa (2004) taas perin sympaattinen eväkäs.Tosielämässäkin hait ovat hyvin erilaisia keskenään, ja joitain haita voi tavata Suomessakin ihan luonnollisessa ympäristössään.haista tulee mieleen nimenomaan tappajahain tyylinen, iso valkohai, joka silmät sieluttomina saalistaa uhkaavalla tavalla jossain Intian valtameren perukoilla.Valkohai on silti vain yksi haara haiden runsaassa kirjossa, ja hain nähdäkseen ei tarvitse matkustaa maailman ääriin.Suomessa on tavattu ainakin piikkihaita. Se ei ole erityisen iso hai, vaan kasvaa noin metrin mittaiseksi. Piikkihai on erityishai siinä mielessä, että se elää parvissa, kun yleensä hait viihtyvät omissa oloissaan.Piikkihai ei ole vaaraksi uimareille. Se on maukas kala, jonka evistä tehdään muun muassa haineväkeittoa.Toinen Suomessa tavattu hai on sillihai, joka on piikkihaita huomattavasti kookkaampi. Se voi kasvaa liki kaksimetriseksi, eli se voisi aiheuttaa uimarille jo hieman väristyksiä, mikäli sen hahmo yhtäkkiä ilmestyisi alle. Huoleen ei kuitenkaan ole syytä, sillä sillihai esiintyy maamme vesillä harvoin, eikä se ole tehnyt todistettavasti pahaa ihmisille.Ihminen tosin on tehnyt sillihaille pahaa, sillä se on niin maukas ja arvostettu herkku, että sitä ylikalastetaan.Ja vaikka valkohai on ollut ihmiselle harmiksi silloin tällöin ja se on pelottavan näköinen, sen maine julmana kalana on liioiteltu. Se käy hyvin harvoin ihmisen kimppuun, sillä tutkimusten mukaan se ei nimittäin edes pidä ihmislihan mausta.