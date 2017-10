Eniten huomiota herättivät Volkswagenin ja Fordin mainoskuvat.

It's your turn, take over the driver's seat.#SaudiWomenDrivinghttps://twitter.com/hashtag/SaudiWomenDriving?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #SaudiWomenCanDrivehttps://twitter.com/hashtag/SaudiWomenCanDrive?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/Hlw3Gnc7fWhttps://t.co/Hlw3Gnc7fW

https://twitter.com/VWMiddleEast/status/913045378139934722?ref_src=twsrc%5Etfw