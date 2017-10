Nyt.fi

Rastilan kartanon Cafe Monamissa on sopivassa suhteessa uutta ja vanhaa

Monami

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Monami

Palvelu

Karavaanikatu 4, cafemonami.fiMa–to 10–16, pe–la 10–20, su 11–18.Keitto, sämpylä, kahvi ja kakkupala 11,90 e, keitto, sämpylä, kahvi ja suolainen piirakka 12,90 e.avattiin Rastilan kartanoon heinäkuussa. Testipäivä on syksyinen ja sateinen sunnuntai. On mukava mennä sisälle kahvilaan, jossa kynttilät palavat vanhojen kakluunien päällä, taustalla soi rauhallinen musiikki ja keitto tuoksuu.Sisustus on skandinaavisen tyylikäs. Paikalla on mustia siroja tuoleja ja sohva, jossa on Marimekon siirtolapuutarhakuosisia tyynyjä. Paikka on lounastajalle ja kahvittelijalle. Tarjolla on paketteja, esimerkiksi keitto ja suolainen piirakka tai keitto ja kakkupala.Maisteluun otetaan lohikeitto ja kasviskeitto, jotka ovat molemmat perushyviä.Sekä keittoannokset että piirakkapalat ovat isoja. Maistettavaksi valittu poropiirakka on herkullinen ja jälkiruoaksi valittu kakku tuhti ja odotetun suklainen. Kaikki valmistetaan itse.on ehdottomasti parhaimmillaan kesäkahvilana. Rastilan uimaranta on aivan vieressä. Vierailla kuitenkin kannattaa myös nyt syksyllä jo pelkästään tunnelman takia.Yhdestä ikkunoista avautuu näkymä kahvilan keittiöpuutarhaan, joka vangitsee katseen näin sadonkorjuuaikaan.Sieltä saatua satoa on hyödynnetty koko loppukesä: kesäkurpitsakeittoa on tehty omista kesäkurpitsoista ja lehtikaalia ja mustakaalia taas hyödynnetty piirakoissa. Kukkia on käytetty kakkujen koristeena.Yhden huoneen seinällä on mustavalkoisia valokuvia, jotka kertovat alueen historiasta: yhdessä herrasväki on huvilallaan ja toisessa taas on 1970-luvun telttailijoita viereisellä leirintäalueella.on ystävällistä ja huomioivaa. Paikka on lapsiystävällinen. On leluja, syöttötuolia, juniorituolia, hoitopöytää ja pottaa.Vitriinissä on tarjolla nakkipiiloja, lasten suosikkeja. Suunnitelmissa on järjestää tapahtumia lapsille.Tulevaisuudessa kahvilan tarjontaan on tarkoitus lisätä myös laadukas ja kohtuullisen yksinkertainen brunssi.