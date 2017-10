Nyt.fi

Mitä tummempi, sitä terroristimpi – Oliko Family Guy oikeassa keksimässään ihonväriskaalassa, ja valkoinen mie

No double standard here at all:

•Muslim injures 5—kills 0: "Bloody Terror Attack"

•Non-Muslim injures 400—murders 50+: "Shooter Opened Fire" pic.twitter.com/8kQmhSIEqNhttps://t.co/8kQmhSIEqN — Qasim Rashid, Esq. (@MuslimIQ) 2. lokakuuta 2017 https://twitter.com/MuslimIQ/status/914852111325769728?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.hs.fi/haku/?query=johanna+sumiala

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY