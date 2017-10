Nyt.fi

Brittipopin seuraava suuri tähti saapuu klubikeikalle Helsinkiin

Liput The Circuksen keikalle tulevat myyntiin jo tämän viikon perjantaina 6. lokakuuta.Debyyttialbumin aiemmin tänä vuonna julkaissut artisti on noussut maailmanlaajuiseen maineeseen uskomattoman äänensä takia. Rag’n’Bone Manin kappaleissa lyriikat ja taustat ovat toissijaisia ja pääpaino on laulajan syvässä blues-raspissa.Niitä ovat esimerkiksi Spotifyssä yli 220 miljoonaa kertaa kuunneltu Humanja tammikuussa julkaistu Skin.