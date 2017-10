Nyt.fi

Arviossa Sham’s Flavours, joka tarjoaa Helsingissä harvinaista eteläintialaista ruokaa

★★★Toinen linja 9b, www.shamsflavours.comMa–to 11–19, pe–la 11–21.Alkupalat 6–9,50 e, thalit 14 e, dsat 7–11.50 e, purit 8 e, jälkiruuat 4,90–6,90 e.Toisella linjalla on keväästä asti toiminut ravintola nimeltään Sham’s Flavours, joka on tullut monille tutuksi samannimisestä ruokarekasta.Sham’s on eteläintialainen ravintola. On sääli, että Suomessa on varmasti yli sata suurin piirtein samanlaista joko nepalilaista tai pohjoisintialaista ravintolaa, mutta ei juurikaan paikkoja, joissa voisi nautiskella eteläintialaisesta ruuasta.Eteläintialaisessa ruuassa käytetään varsin paljon kookosta, hapanta tamarindia, sinapinsiemeniä, kalaa sekä erilaisia leipiä tai sen tapaisia.Ohukaista muistuttavat dosat tai rinkilän muotoiset vadat ovat yleisiä. Sen sijaan pohjoisessa tyypillisiä tomaattiin, sipuliin, inkivääriin ja valkosipuliin perustuvia öljyisiä annoksia on vähemmän.Tottumattomalle eteläintialaiset ruuat voivat vaikuttaa jopa kummallisilta.Muistan yhä hämmästykseni, kun sain eteeni ensimmäisen dosani neljännesvuosisata sitten. Se oli megafonia muistuttava iso ohutkuorinen tötterö, jonka pohjalla oli pikkuriikkisen perunatäytettä.antaminen Sham’sille on hankalaa. Ruuan makujen puolesta ravintola olisi selvästi neljän tähden ravintola, sillä maustaminen, kontrastointi ja makujen raikkaus ovat ensiluokkaisia.Sen sijaan ravintolan ongelma on yllättävästi muuttuvat aukioloajat eli epäluotettavuus. Toinen ongelma on annoksien koot, jotka ovat aika pieniä. Tosin hinnat ovat kohtuullisia.Joissakin tapauksissa ongelma on myös ainesosien keskinäiset suhteet. Ainakin, jos ei ole tottunut eteläintialaiseen ruokaan.Esimerkiksi käyvät pani purit (8 e). Purit ovat tässä annoksessa kuin pieniä venäjäjauhoista ja -suurimoista tehtyjä linnunmunia, joihin on rikottu päältä reikä. Sisällä on mausteista kasvistäytettä.Sham’sin purit ovat siis uppopaistettuja onttoja vehnäpalleroita, eivät Intiassa yleisemmin tarjolla olevia isompia ja kuohkeanpehmeitä leipiä.Puri syödään laittamalla sen sisään pani-lientä. Se on eteläintialaisessa ruuassa yleinen keittomainen kastike, jossa tällä kertaa maistuu korianteri, vihreä chili, juustokumina, tamarindi ja minttu.Herkullisia vivahteita, mutta pureja on melko vähän verrattuna kastikkeen määrään. Toinen lisuke on makeanhapan tamarindichutney eli eräänlaisen hillo tai pikkelsi.ovat ravintolan ehdottomasti parasta ruokaa, etenkin mysore masala dosa (9,50 e).Intiassa asunut vieraani piti niitä jopa parhaimpina, mitä hän on syönyt. Samaa mieltä olen minäkin.Dosat ovat lättyjä, joiden taikina on tehty riisistä ja linssistä. Sham’sin dosat ovat rapeita ja superohuita, mutta silti ne pysyvät hyvin koossa. Mysore masala dosan sisällä on täyte, jossa on muun muassa perunaa, kurkumaa, sipulia, inkivääriä ja sinapinsiemeniä.Dosien lisukkeena on hurmaavaa karkeaksi jätettyä kookoschutneytä. Sen päälle oli ripoteltu mustia sinapinsiemeniä.on sambar, jossa on muun muassa linssiä, kurkumaa, tamarindia, valkosipulia ja sambar-maustetta, joka on yksi Intian lukuisista maustesekoituksista.Tämä sambar hakkaa mennen tullen useimmissa muissa intialaisissa ravintoloissa tarjottavat samankaltaiset linssilisukkeet.Kokeilemme myös kahta muuta dosaa. Kanakastike (11,50 e) on pehmeän monivivahteinen, mutta ei mitenkään ylimaallinen. Juustotäyte ( 7 e) on sen sijaan tylsä. Dosia saa myös makeilla täytteillä.syystä ravintola on laittanut alkupalapuolelle aika ruokaisan idly sambarin (9,50 e).Pöytään tulee kolme valkoista kämmeneen mahtuvaa pesusienen näköistä mutta painavaa leipää.Idly sambar tehdään linssiriisitaikinasta. Maku voisi olla hiukan happamampi, mutta koostumus on hyvä. Joku voisi haukkua myös tylsäksi. Lisukkeina ovat jälleen samat sambar ja kookoskastike kuin dosissa.Medu vada (9,50 e) saattaa myös säikäyttää tottumattoman, sillä ne näyttävät suomalaisilta reikämunkeilta.Sham’sin medu vadat ovat miellyttäviä syödä, sillä koostumus on rapsakka. Taikinasta löytyy sattumia kuten kokonaisia kuminan siemeniä, korianterin lehtiä ja sipulia. Ikävä kyllä jälleen kerran lisukkeet ovat samat kuin aikaisemmin.(14 e) on kahta erilaista ilmavaa basmatiriisiä. Toinen niistä on hyvin tulinen, mutta raikkaalla tavalla. Chiliä riittää myös pääannoksessa, jossa on perunaa, kukkakaalia ja reilusti valkosipulia. Alkusäpsähdyksen jälkeen maut alkavat erottua ja hurmata.Makea raita eli kookoksella maustettu jogurttikastike tasapainottaa tulisuutta. Linssimuhennuksessa maistuvat päällimmäisinä kurkuma ja valkosipuli.on todella tervetullut ravintola, jossa kaikkien ruokaystävien kannattaisi käydä kokeilemassa ainakin dosia.Ikävä kyllä ravintola joutuu mahdollisesti muuttamaan nykyisestä paikaltaan parin kuukauden sisällä, mutta tarkoitus on perustaa lähiseuduille pian uusi ravintola.Jos Sham’s saa annoksiin hiukan lisää kokoa ja menuun lisää annoksia, se nousee aivan parhaimpien intialaisten joukkoon. Myös aukioloaikoihin pitää tulla ryhtiä. Jos ravintola sanoo aukeavansa kello 11, se ei tarkoita kello 12:ta, kuten kerran tapahtui.Maut ovat jo ykkösluokkaa.