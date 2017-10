Nyt.fi

Tina Fey saapui New Yorkiin jakamaan juustoranskalaisia Mean Girls -päivän kunniaksi, ja internet tietysti rak

Mikään ei piristä paremmin virallista syksyn alkamista ja ainaista harmautta, kuin eilen vietetty teinienergian juhlapäivä Mean Girls Day.Kyse on tietenkin kaikkien aikojen teinikomedian Mean Girlsin kunniaksi vuosittain järjestettävästä juhlapäivästä. Tina Feyn https://www.hs.fi/haku/?query=tina+feyn käsikirjoittama elokuva teki pääosaa näyttelevästä Lindsay Lohanista https://www.hs.fi/haku/?query=lindsay+lohanista kaikkien tunteman tähden.Päivää juhlitaan juuri 3. lokakuuta, koska se oli päivä, jolloin elokuvan teinipäähenkilöiden Aaronin ja Cadyn tunteet alkoivat lämmetä toisiaan kohtaan.Kulttiteinikomedia juhli eilen merkkipäivänsä lisäksi tulevan Broadway-musikaalin lipunmyynnin alkamista. Musikaali saa ensi-iltansa Broadwaylla maaliskuussa 2018.

Happy Mean Girls Day. Tina Fey is handing out cheese fries to a long line of people buying tickets to the upcoming Broadway musical. pic.twitter.com/uKECZkJDbThttps://t.co/uKECZkJDbT — Michael Paulson (@MichaelPaulson) 3. lokakuuta 2017 https://twitter.com/MichaelPaulson/status/915235934760833024?ref_src=twsrc%5Etfw

Jos olet päässyt unohtamaan, mitä tässä pinkinhuuruisessa elokuvassa tapahtuu asian voi onneksi korjata helposti. Sekä Mean Girls että sen jatko-osa (tämän katsomista emme suosittele) voi nähdä Netflixistä.

