Nyt.fi

Jos olet viettänyt elämäsi Helsingin klubeilla 2000-luvun alun yökerhohuuman villien vuosien aikana, muistat n

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Uusi yökerhokulttuuri saapuu Helsinkiin, ja rahaa tulee.

Vip-kulttuuri jakaa kävijät kahteen luokkaan.

Miesmallit hurmaavat asiakkaat aulabaarissa.

Huumeet tulevat yökerhoihin.

Työntekijät varastavat asiakkailta myymällä liian mietoja juomia tai laskuttamalla liikaa.

Tekstiviestit houkuttelivat bilettämään.

Laatuyökerhot eliitille, Onnelat Kerava-porukalle.

Yön kuningas (Docendo) ilmestyy 4.10. Kirjan kirjoittaneet Teemu Potapoff ja Sedu Koskinen.