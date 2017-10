Nyt.fi

Pikatestissä Munkkiniemen Cafe Tarina, josta saa sokeripommeja ja herkullisia lounaspiiraita

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Laajalahdentie 20Ma-pe 8–20, la 9–20 ja su 10–18.Lounassalaatti 9,50 e, keitto 7,50 e uuniperuna 9,50 e piiras ja salaatti 7,50 e, kakut 5,80–6,20 e, kahvit ja teet 2,50–5,30 e, limonadit 2,40 e.Vehreän kaupunginosan perinteiset kahvilat saivat tammikuussa seurakseen ison ja valoisan Cafe Tarinan, joka avattiin vanhan postin tiloihin Laajalahdentielle, puistotien päähän.Ensisilmäykselläkin näkee, että Tarinassa on pyritty erottautumaan kilpailijoista uuden kahvilan raikkaalla ilmeellä: on avaraa ja selkeälinjaista, ja baakelsivalikoimassakin on luotettu pieneen crossoveriin ja uusiin trendeihin enemmän kuin klassikkoihin.Se näkyy vaikkapa gluteenittomien ja vegaanisten piiraiden määrässä, sekä siinä miten omia leivonnaisia on kehitelty vähän peruskakkusia pidemmälle. Oma, Robert Pauligin valmistama kahvisekoituskin löytyy.Turistejakin on löytänyt paikalle, liekö syynä läheisyys Alvar Aallon kotitaloon ja studioon. Toki löytyy myös munkkalaisrouvien pöytäseurueita nauttimassa kahveista ja leivonnaisista.Itse aloitan nauttimalla gluteenittoman lohi-pinaattipiirakan salaatin kera. Piirakka on kosteaa ja herkullista, joskin ehkä hiukan hajoavaista, ja salaatti raikas ja runsas.Pyöreä ikkunapöytä on aurinkoläikässä ja musiikki soi niin maltillisella volyymillä, että alkaa tuntua raukealta. Iltapäivästä Tarinassa ei ole kiireisten lounaskahviloiden hälinää. Se on viehättävää.Jälkiruoaksi otan Nordströmin Earl Grey -teen haudutettuna ja sen seuraksi päätän kokeilla vaikuttavan näköistä Onnenkeksikakkua ja sen lisäksi suklaarommikuivakakkua. Jälkimmäinen ei ole täysin onnistunut. Se on ensinnäkin niin kuiva, että pelkään sen muuttuvan pölyksi, jos puristan liikaa, ja toiseksi siinä on käytetty rommiaromia niin kevyesti, ettei se oikeastaan maistu.Kakun nimi tulee hiukan kiinalaisten ravintoloiden onnenkeksejä muodoltaan muistuttavista Onnenkekseistä, joita Tarinassa myydään. Ne ovat nyytin muotoisia cookieita, joissa ei ole säästelty sokerissa tai suklaassa. Ja niistä tehty tiivis ja häkellyttävän kova (oletettavasti sokerin takia) pohja on toinen tämän kakun kahdesta komponentista.Toinen on kevyesti vaahdotetun oloinen juustokakkutäyte, jonka makean sitruksinen aromi tuo mieleen pääsiäisen pashan. Onneksi oli pala kuivakakkua tasapainottamassa tätä sokeripommia.Jos elimistössä jylläävä sokeri ei olisi niin voimakkaasti pakottanut minua takaisin jaloilleni, olisin varmasti viihtynyt ikkunapöydässäni vakoilemassa munkkalaista elämänmenoa pidempäänkin.