Nyt.fi

Pikatestissä Pitäjänmäen Pho 17 – Tarjolla vietnamilaisia keittoja ja currya

Tiskiltä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ilmassa

Keltaisessa

Lounastarjoukset

Pitäjänmäentie 17, pho17.fiMa–pe klo 10–20, la–su 12–18, lounas ma–pe 10–15Kesärullat 2 kpl 4,50 e, dimsum 5 kpl 5 e, iso papaijasalaatti 7,90 e, iso pho-keitto 10,50 e, päivän curry kanalla tai tofulla 7,90 e, nuudelisalaatit 9,90, bun bo hue -keitto 10,50 e, wonton-keitto 10,50 e.tilattava ja pöytään tarjoiltava lounas on edullinen: kolmen ruokalajin aterian (täytetyt rullat, curry ja tuoreita hedelmiä) saa alle kympillä (9,90 e).Tarjoilija kertoo, että kaikki tehdään mahdollisimman pitkälle omassa keittiössä. Paikka mainostaakin tarjoilevansa vietnamilaista kotiruokaa.Syyskuisena sadepäivänä Pitäjänmäen asemaa vastapäätä sijaitseva ravintola on lounasaikaan täynnä.Istahdan ikkunanvieren pystypöytään ravintolan kanta-asiakkaiksi itsensä esittelevän pariskunnan seuraan. He kertovat matkustelleensa Vietnamissa ja kehuvat Pho 17:n autenttisuutta.tuoksuu lupaavasti tuore korianteri ja maapähkinäkastike.Lounaalla kannattaa varata aikaa, sillä ruokaa joutuu odottelemaan lähes puoli tuntia. Tarjoilija pahoittelee kiirettä. Ovi käy ahkeraan, kun lähitoimistojen työntekijät käyvät noutamassa ilmeisesti ennakkoon tehtyjä take away -lounastilauksiaan.Odotus kuitenkin palkitaan: läpinäkyvät kesärullat ovat runsaita, mutta raikkaita. Ne tarjoillaan kahden dippikastikkeen kanssa.Rapeat kevätrullat ovat ennestään tuttuja, mutta nämä ohueen riisipaperiin käärityt kesärullat ovat kevyempi vaihtoehto. Täytteenä on ohuen ohutta riisivermiselliä eli riisinuudelia, riisiä, kanaa ja salaattia.curryssa on perunaa, porkkanaa, sipulia ja kanaa. Sen olisi saanut myös tofulla.Curry on yllättävän mietoa, mutta ihanan täyteläistä. Annos on juuri sopivan kokoinen: kurniva nälkä lähtee, mutta ähkyä ei tule.Lounaaseen kuuluu myös kipollinen tuoreita meloninpaloja ja suodatinkahvi tai tee. Tänään currylle vaihtoehtoina olisi ollut Pho-keitto lihalla tai kasviksilla rullien kera (11,50 e) tai Blin cha gio -nuudelisalaatti kana- tai kasvitäytteellä (9 e).Jätän kahvin termokseen ja tilaan vietnamilaisen kahvin (3 e). Se käy jälkiruuasta, kylmä drinkkimäinen juoma on sekoitettu kahvista ja kondensoidusta maidosta, korkeassa lasissa on paljon jäitä. Juoma maistuu erinomaiselta, kondensoitu maito tuo siihen toffeisen vivahteen.ovat voimassa arkisin kymmenestä kolmeen. Viikonloppuisin tänne kannattaa tulla keittojen takia kauempaakin, sillä padoissa porisevat vietnamilaiset Bun bo hoe sekä Wonton-keitot.Englanninkielinen palvelu on ystävällistä ja mutkatonta, joskin kiireistä.