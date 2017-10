Nyt.fi

Mansplaining saa haastajan – Miestoisto on uusi ilmiö, jossa miehet valtaavat naisten aloittaman keskustelun

My friends coined a word: hepeated. For when a woman suggests an idea and it's ignored, but then a guy says same thing and everyone loves it — Nicole Gugliucci (@NoisyAstronomer) 22. syyskuuta 2017 https://twitter.com/NoisyAstronomer/status/911213826527436800?ref_src=twsrc%5Etfw

Sort of like when Collins and Murkowski oppose new healthcare legislation, and McCain gets all the credit. — Candace L. Carr (@CCandyLuv) 22. syyskuuta 2017 https://twitter.com/CCandyLuv/status/911349077111078919?ref_src=twsrc%5Etfw

Cool, but I have an idea for a word: hepeated. It's when a woman has an idea and it's ignored, but then a guy says it and everyone loves it — J.T. Finch (@emperorjamius) 22. syyskuuta 2017 https://twitter.com/emperorjamius/status/911258331137888256?ref_src=twsrc%5Etfw