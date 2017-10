Nyt.fi

Maahanmuuttovastaiset keskittävät nyt hyökkäyksensä poliisiin – poliisia parodioivat tilit pitäisi poistaa Twi

https://www.hs.fi/haku/?query=jari+taponen

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005357535.html

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.hs.fi/haku/?query=marko+forssin

Terroristit eivät poikkea merkittävällä tavalla valtaväestöstä. Kyse ei ideologian tai uskonnon väkivaltaisuudesta https://t.co/zUEC68LcTwhttps://t.co/zUEC68LcTw — Jari Taponen (@JariTaponen) 6. kesäkuuta 2017 https://twitter.com/JariTaponen/status/871984595197190144?ref_src=twsrc%5Etfw