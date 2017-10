Nyt.fi

Kosmetiikkamerkki Dovea syytetään rasismista, eikä tämä ole ensimmäinen kerta – Tästä on kyse

Dove apologised for 'racist' Facebook advert showing a black woman turning white after using @Dovehttps://twitter.com/Dove?ref_src=twsrc%5Etfw lotion. pic.twitter.com/NGXyhnGuBZhttps://t.co/NGXyhnGuBZ — Habeeb Akande (@Habeeb_Akande) 8. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Habeeb_Akande/status/916957844779520000?ref_src=twsrc%5Etfw

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. — Dove (@Dove) 7. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Dove/status/916731793927278592?ref_src=twsrc%5Etfw

ENOUGH!

IS ENOUGH!@Dovehttps://twitter.com/Dove?ref_src=twsrc%5Etfw Needs to be an example of black boycott worldwide!!!

They need to see the power of the black and brown money power — A Soldier of the Art (@SelinaNBrown) 7. lokakuuta 2017 https://twitter.com/SelinaNBrown/status/916804739014197253?ref_src=twsrc%5Etfw

You have done it in the past.🙄 pic.twitter.com/qaGG10bePwhttps://t.co/qaGG10bePw — Nonhlanhla Mabhena (@N0n0zA) 7. lokakuuta 2017 https://twitter.com/N0n0zA/status/916735085096861696?ref_src=twsrc%5Etfw