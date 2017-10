Nyt.fi

Las Vegasissa tapahtui isku, kuten Barcelonassa, kuten Turussa – on yksi asia minkä jokainen voi nyt heti tehd

"I may not agree with what you say but will defend your right to say it." - Voltaire #shockedhttps://twitter.com/hashtag/shocked?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #JeSuisCharliehttps://twitter.com/hashtag/JeSuisCharlie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/DtA3cdpUhUhttp://t.co/DtA3cdpUhU — Charles Brun (@_charlesbrun) 7. tammikuuta 2015 https://twitter.com/_charlesbrun/status/552834754056556544?ref_src=twsrc%5Etfw

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.hs.fi/haku/?query=hussein+al-taee