Töölön Kampin päätyyn heinäkuussa avannut Sushirullen tuo Helsinkiin ruotsalaisen brändin ja kerrotun mukaan Australiassa ilmeisen suositun ruokaidean: sushirulla on kuin leikkaamaton makipötkö, joka syödään käsin. Siis merilevään rullattua riisiä sekä valikoituja täytteitä makkaramaisena jöötinä.Todella oudolta kuulostaa meininki, mutta mennään kokeilemaan.Pienehkössä huoneessa esillepano vaikuttaa siltä, että koko homma perustuu takeaway­ideaan: keskiössä on vitriini, josta asiakas pyytää kertakäyttöpakkauksiin haluamansa rullat.Syömme täällä, joten tuloksena istahdamme muovilaatikoidemme kanssa niille ainoalle kahdelle asiakkaille tarkoitetulle tuolille, jotka huoneesta löytyvät. Terassilla on muutama tuoli ja pöytä lisää.mukaan suosituimpia ovat lohta ja kurkkua sisältävät rullat. Tilaamme eri makuja: avokadoa ja omelettia; lohta, kurkkua ja tuorejuustoa; tofua ja avokadoa.Myyjä ei osaa kertoa tonnikalan alkuperää. Rullat on kuulemma tehty noin tunti aiemmin. ”Näyttää ihan mustalta makkaralta”, seuralaiseni vitsailee, kun ryhdymme haukkailemaan tummia merilevärullia.”Miten tätä syödään? Mä käytän paperia”, ystäväni pähkäilee.Kaappaamme rullat yksitellen serviettiin. Toiseen käteen soijakastikepullo, josta kastiketta voi ruiskutella rullan päätyyn haukkauksen jälkeen.ja wasabille on tarvetta, sillä etenkin mietojen rullien makuun ei tunnu saavan otetta. Mahdollisesti vitriinissä seisomisen seurauksena rullat ovat korostuneen viileitä, joten tuntuma muistuttaa epämiellyttävästi sitä kuin popsisi jääkaappiin säilöttyjä ylijäämäsusheja – leikkaamattomina.Tästä syystä säväyttävimpiä ovat korostetun vahvanmakuiset rullat: chilikastiketta ja inkivääriä sisältävät.Tyypillisen hyvän sushikokemuksen elementit, pienet herkulliset vivahteet ja kaunis asettelu, loistavat nyt poissaolollaan. ”Menee idea nautiskelusta”, ystäväni toteaa.Aivan totta. Ymmärrän rullien idean ainoastaan siinä tapauksessa, että kiire on niin valtava, että edes sushipaloilla ja lisukkeilla ei ehdi herkutella. Mutta eikö silloin eväsbanaani olisi hyvä ratkaisu? Onko tällaisessa äärimmäisessä pikaruokasushissa mitään järkeä?Ruokailuhetken jälkeen olo on kevyehkö, mutta ilahduttavaksi tai antoisaksi kokemusta ei voi kehua.