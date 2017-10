Tänään Otavamedian ulkoilulehtien päätoimittaja Petri Korhonen vei Twitterissä ”Ukkola-gaten” vielä nextille levelille.

Siirretääs #ukkolagatehttps://twitter.com/hashtag/ukkolagate?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw next levelille: #EriKeeperhttps://twitter.com/hashtag/EriKeeper?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw'in omilla sivuilla on jaettu jo pääsiäisestä asti ohjeita vaikka SULKAPÄÄHINEEN tekoon! pic.twitter.com/zcQvVDaLKHhttps://t.co/zcQvVDaLKH

https://twitter.com/Petri2020/status/918017535110533120?ref_src=twsrc%5Etfw