Pikatestissä Pitäjänmäen kotoisa Kaffekievari, joka tarjoilee sopivasti maustettua soppalounasta

Kiva

Kakkua

Arkilounaalla

Tekisi

Uskon,

tunnelma on ensimmäinen asia, joka tulee mieleeni, kun asettelen tarjottimeni pirttipöydälle.Elokuussa Pitäjänmäen asemaa vastapäätä avattu Kaffekievari on kaupunginosan ainoa kahvila. Arkisin tarjolla on lounasta ja viikonloppuisin aamupala.Nimensä mukaisesti tänne voi tulla myös kahvittelemaan. Tarjolla oli pikatestikerralla itseleivottua banaanikakkua, mansikka-juustokakkua ja suklaa-appelsiinikakkua sekä lähileipomoista ostettuja croissantteja ja Annan suklaatehtaan konvehteja.Listalta voi tilata muun muassa vohveleita suolaisilla ja makeilla täytteillä.täällä on syöty ennenkin: Syyskuussa 1992 kahvilan tiloissa sijaitsi SYPin konttori, jonne iski niin kutsuttu kakkuryöstäjä.Pankkiryöstäjä oli tuonut henkilökunnalle täytekakun mukamas suurtalletustaan juhlistaakseen, mutta pankin rahat lähtivät rosvon matkaan, ja henkilökunta jäi sananmukaisesti nuolemaan näppejään.Nykyisin kahvinsa ja kakkunsa saa nauttia rauhassa ilman pelkoa nippusiteisiin joutumisesta.on kasvispohjainen keitto (6,50 e), johon voi lisämaksusta (3 e) tilata kipollisen proteiinilisää. Syyskuisena perjantaina padassa oli porissut savustetusta paprikasta tehty keitto ja proteiinivaihtoehtoina oli nyhtökauraa ja palapaistia. Keitto olisi ravitseva sellaisenaankin, ja lounaaksi edullinen.Soppa annostellaan itse noutopöydästä, jossa tarjolla on myös tuoretta leipää. Tomaattipohjainen keitto sisältää ainakin savustettua sekä tuoretta paprikaa, kesäkurpitsaa, valkosipulia ja chiliä. ”Saattaa siellä olla loraus punaviiniäkin”, ohi kulkeva tarjoilija huikkaa iloisesti kysellessäni tarkemmin.Keitto on maistuvaa, se on ihanan täyteläistä ja juuri sopivan tulista chilistä pitävälle.mieli santsata, mutta päätän tilata jälkiruuaksi palasen appelsiini-suklaakakkua (4 e) ja kahvin (lounasaikaan 1 e). Kakkupala on tuhdin suklainen, eikä ollenkaan äkkimakea. Appelsiini tuo siihen raikkautta, ja jälkiruoka on yksinkertaisuudessaan erittäin hyvä. Kelpo suodatinkahvi on Roast & Co:n Piristettä.Yksin istuskellessa riittää tarkkailtavaa: kaikki pöydät ja tuolit ovat eriparia, on tosiaan pirttipöytäkalusteita, plyysisohvaa ja rottinkia. Seiniä ja kattoa koristavat kudotut tekstiilit. Taka­osassa on kangaspuut, joita voi vuokrata kahdeksan euron päivähintaan. Sisustus on boheemi ja kotoisa.että tämä on rento paikka istuskella iltaa: listalla on pienpanimoiden oluita ja useita viinejä, ja hyllyssä on kattava kokoelma seurapelejä. Facebook-sivun mukaan viikonloppuisin ohjelmassa on myös pienimuotoisia konsertteja.Veikkaan, että tästä tulee paikallisten oma olohuone.