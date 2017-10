Nyt.fi

Suomi mainittu! Amerikkalainen talk show lähetti kirjeenvaihtajansa Suomeen oppimaan Venäjä-trolleilta selviyt

https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ilpo on lopulta ratkaisun avain.