Nyt.fi

The Red Turtle on vuoden kaunein animaatio, jonka tekijä on kuusikymppisenä ensimmäisen pitkän elokuvansa ohja

Michaël Dudok de Wit valmistui englantilaisesta taidekoulusta 1970-luvun lopulla. Seuraavat vuosikymmenet hän vietti lyhytanimaatioiden, mainosvideoiden ja kuvitusten parissa.



Ensimmäinen pitkä ohjaus, The Red Turtle, esitettiin keväällä Cannesissa ja palkittiin Oscar-ehdokkuudella. Nyt sen voi nähdä valkokankaalta Helsingissä. Hitaasti ja hiljaa tarinoitaan kertovan De Witin elokuvat katsoo yhdessä illassa.



Esittelemme tässä kaikki hänen ei-mainoselokuvansa, poislukien valmistumistyön The Interview (1978), jota on vaikea saada käsiinsä.





Tom Sweep (1992) Siivooja yrittää pitää kadunpätkän siistinä, mutta ohikulkijat nakkaavat jätteensä mihin lystäävät. De Witin lystikäs debyytti etenee kuin videopeli: päähenkilö saalistaa roskia, joita sinkoilee ilmaan monesta suunnasta. Stressaavan pariminuuttisen kruunaa hektinen haitarimusiikki.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

The Monk and the Fish (1994) Munkki saalistaa vesialtaassa loikkivaa kalaa luostarin pihassa, mutta kala vetää pidemmän korren. Kaksikon kissahiirileikki eskaloituu metafyysiseksi paritanssiksi, kun munkki lopulta sukeltaa kalan mukana vesiin. Upeasti vesivärimaalattu animaatio tanssii musiikin tahtiin ja mieleen tulee Disneyn Fantasia.



Father and Daughter (2000) Ehkä paras esimerkki Dudok de Witin taidosta käsitellä kokonaisia ihmiselämiä pienimmillä mahdollisilla kuvilla. Alle 10 minuutin animaatiossa isä jättää tyttärensä ja lähtee merille. Tytär varttuu, tapaa miehen ja perustaa perheen, mutta isän kaipuu säilyy.



Mustilla silueteilla ja vesivärikuvilla toteutettu elokuva palkittiin parhaan lyhytelokuvan Oscarilla.



The Aroma of Tea (2006) Pieni piste liikkuu ruudulla musiikin tahtiin. Ensin pitkin käytävää tai maanalaista tunnelia, sitten ympäri kuvioita, joista tulee mieleen Rorschachin musteläiskätesti. Kolmisen minuuttia kestävä tulkinnoille avoin elokuva on maalattu teelehdillä.



The Red Turtle (2016) Japanilaisen Studio Ghiblin osatuottamassa elokuvassa mies haaksirikkoutuu saarelle ja muodostaa suhteen punaiseen merikilpikonnaan. Vuodet vierivät ja saaresta tulee koti.



De Witin ensimmäinen pitkä elokuva näyttää ja kuulostaa tutulta: isoja aiheita pienillä hetkillä, huimaavan taidokkaasti käsin tehtyjä kuvia, eikä vieläkään yhtä ainutta riviä dialogia. Mestariteos.



The Red Turtle ensi-illassa 13.10. Elokuvateatteri Orionissa on lisäksi käynnissä Studio Ghiblin perustaneen Hayao Miyazakin elokuvasarja. valmistui englantilaisesta taidekoulusta 1970-luvun lopulla. Seuraavat vuosikymmenet hän vietti lyhytanimaatioiden, mainosvideoiden ja kuvitusten parissa.Ensimmäinen pitkä ohjaus, The Red Turtle, esitettiin keväällä Cannesissa ja palkittiin Oscar-ehdokkuudella. Nyt sen voi nähdä valkokankaalta Helsingissä. Hitaasti ja hiljaa tarinoitaan kertovan De Witin elokuvat katsoo yhdessä illassa.Esittelemme tässä kaikki hänen ei-mainoselokuvansa, poislukien valmistumistyön The Interview (1978), jota on vaikea saada käsiinsä.Siivooja yrittää pitää kadunpätkän siistinä, mutta ohikulkijat nakkaavat jätteensä mihin lystäävät. De Witin lystikäs debyytti etenee kuin videopeli: päähenkilö saalistaa roskia, joita sinkoilee ilmaan monesta suunnasta. Stressaavan pariminuuttisen kruunaa hektinen haitarimusiikki.Munkki saalistaa vesialtaassa loikkivaa kalaa luostarin pihassa, mutta kala vetää pidemmän korren. Kaksikon kissahiirileikki eskaloituu metafyysiseksi paritanssiksi, kun munkki lopulta sukeltaa kalan mukana vesiin. Upeasti vesivärimaalattu animaatio tanssii musiikin tahtiin ja mieleen tulee Disneyn Fantasia.Ehkä paras esimerkki Dudok de Witin taidosta käsitellä kokonaisia ihmiselämiä pienimmillä mahdollisilla kuvilla. Alle 10 minuutin animaatiossa isä jättää tyttärensä ja lähtee merille. Tytär varttuu, tapaa miehen ja perustaa perheen, mutta isän kaipuu säilyy.Mustilla silueteilla ja vesivärikuvilla toteutettu elokuva palkittiin parhaan lyhytelokuvan Oscarilla.Pieni piste liikkuu ruudulla musiikin tahtiin. Ensin pitkin käytävää tai maanalaista tunnelia, sitten ympäri kuvioita, joista tulee mieleen Rorschachin musteläiskätesti. Kolmisen minuuttia kestävä tulkinnoille avoin elokuva on maalattu teelehdillä.Japanilaisen Studio Ghiblin osatuottamassa elokuvassa mies haaksirikkoutuu saarelle ja muodostaa suhteen punaiseen merikilpikonnaan. Vuodet vierivät ja saaresta tulee koti.De Witin ensimmäinen pitkä elokuva näyttää ja kuulostaa tutulta: isoja aiheita pienillä hetkillä, huimaavan taidokkaasti käsin tehtyjä kuvia, eikä vieläkään yhtä ainutta riviä dialogia. Mestariteos.