Nyt.fi

Millainen 2000-luvun tavara olisi hinnoissaan tulevaisuudessa? – Tulevaisuuden antiikkia on hankalaa ennustaa,

Tutkimattomat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Helpompaa

Retro & Vintage Desing Expo Kaapelitehtaalla (Tallberginkatu 1) La–Su 14.–15.10. klo 10–16. Liput 8–10 e. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.