Amerikkalaisnäyttelijä kehotti kaikkia seksuaalista häirintää kokeneita jakamaan kokemuksensa – ”Minä myös” no

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9nhttps://t.co/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Alyssa_Milano/status/919659438700670976?ref_src=twsrc%5Etfw

Me too. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Alyssa_Milano/status/919665538393083904?ref_src=twsrc%5Etfw

Me too — Anna Paquin (@AnnaPaquin) 15. lokakuuta 2017 https://twitter.com/AnnaPaquin/status/919661075150159872?ref_src=twsrc%5Etfw

me too — Lea Thompson (@LeaKThompson) 15. lokakuuta 2017 https://twitter.com/LeaKThompson/status/919710245655519232?ref_src=twsrc%5Etfw

If a trans man who has been both by cis men due to being mistaken for a woman counts, then me too. — Le💀n Mac (@n0__f4c3) 15. lokakuuta 2017 https://twitter.com/n0__f4c3/status/919660142748160000?ref_src=twsrc%5Etfw

Me too. I don’t know if means anything coming from a gay man but it’s happened. Multiple times. — Javier Muñoz (@JMunozActor) 15. lokakuuta 2017 https://twitter.com/JMunozActor/status/919668916598837249?ref_src=twsrc%5Etfw

I know we’ve never met but...I love you, Charles. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 16. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Alyssa_Milano/status/919733667831754752?ref_src=twsrc%5Etfw