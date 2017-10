Helsingissä

Vaikka

Galerie Anhavan

Galerie Anhava (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16. Anna Tuorin maalauksia 29.10. saakka.

Galerie Forsblom

Galerie Forsblom (Lönnrotinkatu 5). Ti–pe 11–18, la 11–16, su 12–16. Li Gang ja yhteisnäyttely Nature Morte 12.11. saakka.

Helsinki Contemporary (Bulevardi 10). Ti, ke, pe 11–17, to 11–18, la–su 12–16. Liisa Lounilan Passing By 29.10. saakka.

Galleria Ama, Rikhardinkatu 1. Ti–pe 11–17, la–su 12–16. Alma Heikkilän none are truly separate 29.10. saakka.