Naisten kohtaamasta vihapuheesta on tullut normaalia – Siksi Suomessa tehtiin sarjakuva, joka tarjoaa uhreille

”Karuimmat tekstit olivat Ylilaudalla. Siellä tyypit kehittelivät erilaisia tapoja tappaa tai raiskata minut”

Vihan ja inhon internet (Kosmos) julkaistaan 19. lokakuuta.