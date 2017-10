Nyt.fi

Tätä on seksuaalinen häirintä, ja tämän sille voi tehdä – Kaikki, mitä asiasta pitää tietää

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9nhttps://t.co/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Alyssa_Milano/status/919659438700670976?ref_src=twsrc%5Etfw

Mitä siis on seksuaalinen häirintä?

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin: Sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet.

Härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset.

Seksuaalisesti värittyneet aineistot, viestit tai puhelut.

Fyysinen koskettelu.

Sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset.

Raiskaus tai sen yritys.

Cool to see the big response to this from @annevclarhttps://twitter.com/annevclar?ref_src=twsrc%5Etfw. When you men approach woman, just think of me 🤙🏾#TheRockTesthttps://twitter.com/hashtag/TheRockTest?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw https://t.co/0l89HaE3JXhttps://t.co/0l89HaE3JX — Dwayne Johnson (@TheRock) 11. lokakuuta 2017 https://twitter.com/TheRock/status/918246915103277056?ref_src=twsrc%5Etfw

.@missmayimhttps://twitter.com/missmayim?ref_src=twsrc%5Etfw I have to say I was dressed non provocatively at 12 walking home from school when men masturbated at me. It's not the clothes. — Patricia Arquette (@PattyArquette) 14. lokakuuta 2017 https://twitter.com/PattyArquette/status/919258032210698240?ref_src=twsrc%5Etfw

Miten yleistä seksuaalinen häirintä on?

Mitä laki sanoo seksuaalisesta häirinnästä?

Seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen perusteella samoin kuin käskyä tai ohjetta harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Miten voit toimia, jos joudut seksuaalisen häirinnän kohteeksi?

Miten häirintää todistava ihminen voi toimia tilanteessa?