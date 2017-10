Nyt.fi

”Ruokasuhdettani eivät trendit heiluta”, sanoo keittoruuista pitävä tanssija-koreografi Jorma Uotinen

, 67, kutsuu ravintola Maxillia kotiruokalaksi. Kävelymatkan päässä asuva Uotinen käy Maxillissa lounaalla useamman kerran viikossa.”Kerran viikossa vaihtuvalta lounaslistalta löytyy aina syötävää. Ilahduin erityisesti, kun tarjolla oli siskonmakkarakeittoa. Se on lempiruokani”, Uotinen sanoo.Vuonna 1970 uransa aloittanut tanssija, laulaja ja koreografi tunnetaan Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tuomarina. Maxillin avautuessa vuonna 1992 Uotinen toimi Suomen kansallisbaletin johtajana.”Asuin Töölössä, mutta toin tänne baletin kansainvälisiä vieraita. Ja aina he viihtyivät. Maxill on riittävän rento, mutta täällä on valkoiset pöytäliinat. Arvostan niitä ja sitä, ettei täällä soi tarpeeton taustamusiikki. Täällä tapaa aina tuttuja, ja paikalla on usein taiteilijoita.”on pöytiintarjoilu. Lounaslistalla on päivittäin tarjolla salaattia, keittoa, pastaa, lihaa tai kalaa. Uotinen epäröi piparjuurilihan ( 13,00 ) ja ranskalaisen kala-äyriäiskeitto Bouillabaissen ( 13,00 e ) välillä, mutta päätyy tarjoilijan kuvauksen innostamana jälkimmäiseen.”Pidän keitoista. Sain viime viikolla siskonmakkarakeittoa ja olin niin tyytyväinen, että annoin positiivista palautetta. Olisi mukava syödä useammin kirkkaan liemen keittoja: esimerkiksi kaalikeittoa tai lihasoppaa.”Alkupalaksi tarjoilija kattaa pöytään pienen kulhollisen raikasta kaalia sekä kahta lajia leipää ja voita.Porissa syntyneellä ja kasvaneella Uotisella on huonoja muistoja 1950-luvun lastentarhasta, jossa hänet pakotettiin syömään valkokastiketta ja makaronivelliä.”Minulle jäi niin syvä vastenmielisyys maitoa kohtaan, että en ole sen jälkeen pystynyt syömään maidosta tehtyjä ruokia. Inho ilmeni jo lapsena siten, että maitolasi kaatui minulta aina vahingossa.”Äidin tekemä kaalilaatikko ja maksakastike maistuivat sen sijaan niin hyviltä, että kotona käydessä Uotinen pyysi äitiä tekemään kaalilaatikkoa. Karjalaisen äidinäidin tekemä karjalanpaisti oli sekin herkkua.”Paistia säilytettiin kylmäkaapin hyllyllä. Siitä sitä oli helppo käydä salaa verottamassa.”jääkaapissa on aina pullo ”Keltaista leskeä” eli Veuve Clicquot -samppanjaa ja ranskalaista Madrigal -juustoa.”Aamulla juon mustan kahvin ja syön voisarven. Toiselle puolelle laitan juustoa, toiselle hilloa. Hillo on minulle tärkeämpi kuin juusto.”Voisarvi ja hillo muistuttavat Ranskan vuosista. Joskus Uotinen kaipaa pariisilaisia ravintoloita.”Ne ovat täynnä ja niissä istutaan niin tiiviisti vieri vieressä, että syntyy keskustelua. Suomessa harvemmin jutellaan pöytänaapureiden kanssa.”Tarjoilijan kattama Bouillabaisse tuoksuu ja näyttää Uotisen mielestä hyvältä. Sinisimpukat, katkaravut ja lohet peittää rouille-kastike. ”Herkullinen on myös liemen punainen väri. Makukin on oikein hyvä.”Melkein päivittäin ravintolassa syövä Uotinen ei piittaa trendikkäistä paikoista. Ruoan ulkonäkö on hänelle tärkeä, mutta kaksi ristiin aseteltua miniporkkanaa kynnen kokoisella kukkakaalipalalla eivät vetoa häneen.”Pöydästä on hyvä nousta kylläisenä. En pidä myöskään jaettavista ruokalajeista. Eräässä ravintolassa tarjoilija kävi jatkuvasti neuvomassa, miten meillä syödään.”Uotinen kokkaa kaksi kertaa vuodessa.”Uudenvuodenaattona teen samppanjahernekeittoa. Sitä tarjoan ystäville läpi yön. Juomana on samppanja ja jälkiruokana Vihreitä kuulia. Vappuna on andalusialaisen Gazpacho-tomaattikeiton vuoro.”Silloin kun Uotinen ei syö ravintolassa hän turvautuu ystävänsä laittamaan purjoperuna­sosekeittoon tai lasagneen. Molempia on pakastimessa.Yksi on kuitenkin ylitse muiden. ”Kun sisar soittaa ja kysyy maistuisiko, minulle siskonmakkarakeitto, lähden oikopäätä hänen luokseen Pihlajamäkeen.”