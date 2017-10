I asked Coleman to help me build a tent. The inside of the tent is comfortable🤗 『コールマンさんに手伝ってもらいながらテントをたてたよ〜。テント⛺️の中は居心地が良いなあ〜😊💕』 . あずき無事にテント設営できました! テントの中から『いいでしょ!』って顔で覗いてきます。 . . . #outdoorwagon #wagon #tent #テント #アウトドアワゴン #ワゴン #coleman #コールマン #キャンプ #camp #ミニチュア #miniature #はりねずみ #ハリネズミ #針鼠 #ふわもこ部 #hedgehog #pygmyhedgehog #cuteanimals #はりねずみのあずき #hedgie #Hérisson #igel#riccio #Erizo #고슴도치 #刺猬 #africanpygmyhedgehog #hedgehogazuki #あずきのキャンプhttps://www.instagram.com/p/BZ4rsiSBGw1/

