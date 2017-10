Nyt.fi

Tämäkin on mahdollista: hevostapahtuman hevoset tuottavat itse kaiken tapahtumaan tarvittavan energian omalla

Helsinki International Horse Show järjestetään Helsingin Jäähallissa ke–su 18.–22.10. Liput 16,50–87,50 e. helsinkihorseshow.fi

Kuten tiedämme, nykypäivänä lukemattomat yritykset, tapahtumat ja yksityiset henkilöt pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta pienentäisivät hiilijalanjälkeään ja saisivat tapahtumastaan ympäristöystävällisemmän.Hyvin harva on kuitenkin tajunnut hyödyntää tapahtumansa esiintyjien ja työntekijöiden tuotoksia energiatuotannossa.Helsinki International Horse Show haluaa olla poikkeus.Ympyrä sulkeutuu, hevostapahtuma toimii hevosenkakalla.Tämä on tapahtuman järjestäjien mukaan ensimmäinen kerta historiassa, kun merkittävän hevosurheilutapahtuman sähkö tuotetaan kokonaan hevosenlannalla.”Idea tuli yhteistyökumppaniltamme Fortum-energiayhtiöltä, joka on kehittänyt HorsePower-konseptin. Nyt sitä hyödynnetään tapahtumassamme.””Tämä on Fortumin tieto. Kun jaoin tämän tiedotteen, onnitteluja aloitteesta tuli ympäri maailmaa. Kukaan ei sanonut, että vastaavaa olisi tehty jossain muualla aiemmin.””Tämä on varmasti se näkyvin toimenpide, ja onhan tämä aika äärimmilleen jo viety, kun tapahtuman energia tulee kokonaan hevosenlannasta. Monia muitakin ympäristötoimenpiteitä meillä toki on.”