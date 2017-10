Nyt.fi

Pikatestissä Salaattiasema-ketju, joka erottuu monista muista tarjoamalla kauden kasviksia ja lähiruokaa

Salaattipaikoista

Mutta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Salaateille

ei ole pulaa. Ruokakauppojen salaattibaareista on jo useamman vuoden ajan voinut valita edullisesti oman lounassalaatin, jossa hinta määräytyy kilohinnan perusteella. Monen ravintolan kaloripitoisen salaattiannoksen äärellä muistaa, että salaatti ei välttämättä ole sen kevyempi vaihtoehto. Salaattiasema-ketjussa onkin selkeästi mietitty, että asiakkaalle pitää tarjota jotakin muuta, mikä saa hakeutumaan juuri sen asiakkaaksi.Salaattiasemassa kaikki perusasiat ovat kunnossa: testipäivänä Sellossa valitut raaka-aineet: vihersalaatti, punasipuli, falafelit ja feta ja vesimeloni ovat kaikki maultaan erittäin hyviä ja kastikkeeksi valittu minttu-korianteri-jugurttikastike oikein hyvä sekin. Annoskoko on tarpeeksi suuri, suhteutettu hyvin hintaan ja palvelu on ripeää. Asiakaspaikkoja on parikymmentä ja salaatin voi myös ottaa mukaan. Paikan sisustuskin on oikein raikas.konseptiin on keksitty myös muuta. Tämän hetken ruokatrendeistä on valittu mukaan useampikin asia. Kaikenlaiset ruokarajoitteiset on yritetty ottaa huomioon ja lisukkeena ei tarjota automaattisesti leipää.Valikoiman kasvikset ja juurekset vaihtelevat satokauden mukaan. Näin lokakuussa tarjolla on kaalia, juureksia ja kurpitsaa. Juurekset paahdetaan erilaisilla maustevariaatioilla, suosittuja ovat olleet vadelmavinegretellä ja sesamella maustetut punajuurilohkot sekä marokkolaisittain paahdetut porkkanat ja palsternakat.Myös lähiruokaa painotetaan: testipäivänä Sellossa lähiruokaa edustaa Itä-Uudellamaalla sijaitsevan Lapinjärven leipomon mustakuminalla maustettu naan-leipä. Valikoima vaihtelee päivittäin ja ruoka valmistetaan paikan päällä. Näin on myös kastikkeiden, smoothie bowlien ja tuorepuurojen kohdalla. Ne ovat myös esimerkki paikan konseptista, jälkiruoka voi olla myös terveellinen suklainen tuorepuuro.on myös vaihtoehtoja, esimerkiksi kiinnostava Up-side-down -keitto. Kulhon pohjalle voi valita salaattivitriinistä aineksia ja lopuksi niiden päälle kaadetaan kuumaa kasvislientä, joka on esimerkiksi maustettu kurkumalla.Ketjun kasvu on ollut ripeää. Ensimmäinen Salaattiasema avautui Lauttasaaren Lauttis-kauppakeskukseen viime vuoden joulukuussa. Sen jälkeen paikkoja on avautunut kolme. Ketjun on tarkoitus laajentua vielä tämän vuoden puolella Helsingin ydinkeskustaan ja avata uusia paikkoja ensi vuonna.