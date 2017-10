Nyt.fi

Facebookin Messenger haluaa, että tunnemme itsemme hylätyiksi – Tämän takia nähtyyn viestiin vastaamatta jättä

Nähty-viesti satuttaa, koska pitkäkestoisena tai toistuvana asiana se kertoo välinpitämättömyydestä.

”Nähty.””Luettu.”Mutta ei vastausta. Ehkä se miettii mitä sanoisi. Tai akku on lopussa. Se saattaa olla ulkona ja sormet ovat jäässä. Ei silloin voi naputtaa. Tai työpalaverissa, ei kehtaa olla nenä kiinni ruudussa. Joo, se on varmaan huonossa paikassa. Varmaan vastaa illalla. Tai huomenna. Se on kyllä avannut viestin heti, mutta unohtanut sitten koko asian. Se on niin kiireinen.Erityisesti jos sana esiintyy usein ystävän tai ihastuksen kanssa käytävissä keskusteluissa.Jos nimittäin tuijottaa usein WhatsAppin sinisiä tuplaväkäsiä, keskustelee todennäköisesti ihmisen kanssa, jolle ei ole elämän prioriteettilistan kärjessä. Tai sitten hän vain esittää vaikeasti tavoiteltavaa.Netistä löytyy teeman tiimoilta joukko meemejä, joissa vuoroin ollaan nähty-viestin armoilla tai juonitaan miten jättää toinen samaan tilanteeseen.Moni kokee, että erityisesti romanttisen rakkauden suhteissa nähty-viestiin on latautunut paljon valtaa. Jos toinen jättää toistuvasti vastaamatta, on hänen käsissään miten tilanne kehittyy. Ahkerampi viestittelijä voi vain odottaa ja tuijotella ahdistuneena nähty-sanaa.Minimaalinen toiminto koukuttaa osaltaan pikaviestipalveluihin. Näemme, jos toinen on nähnyt viestimme, ja toisaalta tiedämme, että toinen tietää, että olemme nähneet hänen viestinsä. Syntyy monenkirjavia tunteita ja sosiaalinen paine, jotka ajavat vastaamaan mahdollisimman pian.Syntynyt kierre pitää meidät aktiivisina viestittelijöinä. Sähköpostit eivät aiheuta samanlaista tunnetason reaktiota, koska niistä ei voi sanoa, onko niitä koskaan edes avattu. Sen sijaan kaikki suositut pikaviestipalvelut Snapchatista Messengeriin kertovat käyttäjilleen jollain tavalla, että viesti on mennyt perille.Tinderissä nähty-viesti tuntuisi enemmän suoranaisilta pakeilta, ja jos tilanne toistuisi, ihmiset olisivat lopulta tyytymättömiä itse palveluun. Keskustelut joita käymme sovelluksessa vaikuttavat mielipiteeseemme itse somealustasta.Ihmissuhteet taas perustuvat välinpitämättömyyden vastakohdalle, välittämiselle. Huomiotta jättäminen vahingoittaa koko ihmissuhteen olemassaoloa, koska ihmissuhteet perustuvat kommunikaatiolle. Jätät kadulla vastaantulevan tutun moikkaamatta, koska ette ole pitäneet yhteyttä. Kaupungilla voi ehkä leikkiä että toista ei nähnyt, mutta Messengeriä on haastavampi huijata.Nähty-viestin valta ei ole kuitenkaan uusi asia. Parisuhteessa ”left him/her on read” tunnetaan nimellä mykkäkoulu.Näen sinut, kuulenkin. Mutta en vastaa. Julmaa peliä, joka vie pohjaa koko suhteelta.