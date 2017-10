Nyt.fi

Lisänimestään bluesmuusikko tunnetaan: Suomessa perjantaina esiintyvällä Blind Boy Paxtonilla nimeen on erityi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Blind Boyd Paxton Malmitalossa (Ala-Malmin tori 1) pe 20.10. klo 19. Liput alk. 16.50 e.