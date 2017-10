Nyt.fi

Näin Tuntemattomasta sotilaasta tehty scifi-versio kääntää kansallisklassikon roolit nurinpäin, ja tällä taval

Tuntematon Redux

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Miten niin

Alikersantti

Entä sitten

Mutta, jälleen