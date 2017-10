Nyt.fi

20 asiaa, joiden takia Linnanmäen Vekkula on maailman paras huvipuistolaite – ja 360-asteiset videot jokaisest

1. Se näyttää jo ulkopuolelta mahtavalta.

2. Se tuoksuu vanhalta, mutta silti ihan erilaiselta kuin mikään muu.

3. Lapsena se tuntui jopa liian pelottavalta.

4. Sieltä ulospääseminen on hämmästyttävän vaikeaa.

5. Siellä oppii olemaan nopea.

6. Kilinät, kolinat ja ulinat.

”Ensi Abu”-huoneen pelottava nauru.

Sukellusveneen Yellow Submarine.

”Hei, eiks täällä saa olla rauhassa?”

https://www.youtube.com/watch?v=WIP5KguKxqM

10. Peililabyrintti.

https://www.youtube.com/watch?v=eRKqMPt7glE

11. Pyörivä pikkuhuone.

12. Tärisevät kapeat käytävät.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=HwABK1UfHPQ

13. Kalteva huone.

https://www.youtube.com/watch?v=4aHkVkQj8AY

14. Peilellä vuorattu huvimaja.

15. Avaruuskäytävä.

16. Keikkuva merirosvolaiva.

https://www.youtube.com/watch?v=Jwx-LUWdq5g

17. Riippusilta.

https://www.youtube.com/watch?v=84iOiwx4K5o

18. Hamsteripyörä.

19. Elektroniset kauhuportaat.

https://www.youtube.com/watch?v=JxjA15Euh-U

20. Liukumäki.