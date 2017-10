Nyt.fi

Donald Trumpin erottama entinen FBI-johtaja twiittaa salanimellä hempeitä maisemakuvia ja mietelauseita, ja tä

https://www.hs.fi/haku/?query=james+comey

Good to be back in Iowa. pic.twitter.com/TGJHOhQ9KFhttps://t.co/TGJHOhQ9KF — Reinhold Niebuhr (@FormerBu) 21. lokakuuta 2017 https://twitter.com/FormerBu/status/921536987072483328?ref_src=twsrc%5Etfw

Watching migrating white pelicans in Iowa thinking about Niebuhr’s Serenity Prayer. pic.twitter.com/TCAU4gs0Jwhttps://t.co/TCAU4gs0Jw — Reinhold Niebuhr (@FormerBu) 22. lokakuuta 2017 https://twitter.com/FormerBu/status/922152286981300224?ref_src=twsrc%5Etfw

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Goodbye Iowa. On the road home. Gotta get back to writing. Will try to tweet in useful ways. pic.twitter.com/DCbu3Yvqt3https://t.co/DCbu3Yvqt3 — Reinhold Niebuhr (@FormerBu) 23. lokakuuta 2017 https://twitter.com/FormerBu/status/922486295611371526?ref_src=twsrc%5Etfw