Nyt.fi

Jenny Lehtisestä on tullut Suomen virallinen kehopositiivisuuden ekspertti, ja nyt hän kertoo, miksi meidän ka

https://www.hs.fi/haku/?query=jenny+lehtinen

http://www.iltalehti.fi/pinnalla/201701092200051234_iq.shtml

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/marja_hintikka_livesta_tuttu_jenny_lehtinen_syomishairiostaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jenny + -dokumenttisarja alkaen Yle Areenassa pe 27.10. ja TV2:lla ma 30.10. klo 21.00