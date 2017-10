Nyt.fi

Ruumiin eritteille ja porilaisille nauravasta post-it-lappusarjakuvasta tuli Instagram-hitti ja nyt myös kirja

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pieruperseen post-itit sisältävät hurjan määrän ruumiin eritteitä, kiroilua ja aina välillä myös epämääräistä yhteiskuntakritiikkiä.

Yksi Pieruperseen

Lopuksi

Tässä vielä muutama ote Saako silittää? -kirjasta, olkaa hyvät: