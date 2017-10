Nyt.fi

Kissoille ja koirille suunnitellaan nyt luksus-huonekaluja, jotka sopisivat täysin fengshui-oppaisiin, vaikka

Koirankopit on historiaa, sillä nyt tulevat koirien ja kissojen huoneistot.Tai ainakin siltä vaikuttaa, kun vilkuilee japanilaisen Okawa Kagu -brändin uutta “craftsman MADE” -huonekalumallistoa.Sen ovat toteuttaneet paikalliset artesaanit. Mallistoon kuuluu upeita, puusta tehtyjä sänkyjä, sohvia ja pöytiä, jotka sopivat täysin yhteen ihmisille suunniteltujen huonekalujen kanssa:Japanilainen käsityöläisyritys ei ole ainut kissojen huonekaluja markkinoiva brändi. Esimerkiksi Pawhut-merkki myy koirien ja kissojen huonekalujen lisäksi muun muassa auton turvaistuimia ja työnnettäviä rattaita lemmikeille.Huokeampaan hintaan lemmikkien huonekaluja myy tietenkin Ikea. Vastikään lanseerattu Lurvig-mallisto pitää sisällään muun muassa tyynyjä, mattoja ja sänkyjä, joiden verhoilu sopii luonnollisesti yhteen Ikean muiden huonekalujen kanssa:Ikea mainostaa suunnitelleensa malliston yhteistyössä eläinlääkäreiden kanssa. Kissoille on tarjolla koloja joihin sykertyä ja koirille taas avarampia pehmusteita. Se, parantaako esimerkiksi käsin puusta muotoiltu sänky lemmikin unenlaatua verrattuna perinteiseen koppaan, on kuitenkin epäselvää.