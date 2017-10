Nyt.fi

Varusmies herätti hämmästystä marssiessaan Tampereella viikonloppuna uusnatsien mielenosoituksessa – nyt video

PVL on vallankumouksellinen natsiliike, jonka tukeminen on täysin @Puolustusvoimathttps://twitter.com/Puolustusvoimat?ref_src=twsrc%5Etfw arvojen vastaista. #Puolustusvoimathttps://twitter.com/hashtag/Puolustusvoimat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ilmannatseja — Juho Pylvänäinen (@Juho_p) 21. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Juho_p/status/921712528899665925?ref_src=twsrc%5Etfw

Tampereen mielenosoituksessa M05-maastopuvussa esiintynyt henkilö on palveluksessa oleva varusmies. Tapaus on otettu tutkintaan. — Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) 24. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Puolustusvoimat/status/922762455281033217?ref_src=twsrc%5Etfw

