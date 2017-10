Nyt.fi

Peräti 13 eri hahmoa uutuuselokuvassa – Nämä viisi roolisuoritusta ovat australialaisnäyttelijä Cate Blanchett

1: Haltiana: Taru sormusten herrasta -trilogia (2001–2003)

2: Nurkkaan ajettuna: Paljastavat merkinnät (2006)

3: Vallankumouksellisena: I'm Not There (2007)

4: Pyörremyrskynä: Blue Jasmine (2013)

5: Rakastavaisena: Carol (2015)

Manifesto ensi-illassa elokuvateattereissa pe 27.10.