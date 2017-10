Nyt.fi

Uusi teatteriesitys on Ruotsin oma Mielensäpahoittaja: siinä 59-vuotias mies vihaa maailmaa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

En man som heter Ove -esitys Svenska Teaternissa (Pohjoisesplanadi 2) 28.10. (ensi-ilta) klo 19, 30.10. klo 18, 31.10. klo 12 ja 19. Liput 21–38 e.