Kevin Spacey sivuutti ahdistelusyytteet ilmoittamalla olevansa homo – Twitterissä raivostuttiin, kansainväline

Kevin Spacey has just invented something that has never existed before: a bad time to come out. — billy eichner (@billyeichner) 30. lokakuuta 2017 https://twitter.com/billyeichner/status/924867215459012608?ref_src=twsrc%5Etfw

Anthony Rapp: "Kevin Spacey tried to rape me."



Media: "Kevin how do you respond?"



Spacey: "uuh...uuhh... Hey everyone I'm gay!" pic.twitter.com/6LAEfsyRtFhttps://t.co/6LAEfsyRtF — Travon Free (@Travon) 30. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Travon/status/924860773951733761?ref_src=twsrc%5Etfw

The distance we've had to walk to get away from the notion that we're all pedophiles is significant. — Richard Lawson (@rilaws) 30. lokakuuta 2017 https://twitter.com/rilaws/status/924855323898368000?ref_src=twsrc%5Etfw

The fact that major news media would let Kevin Spacey conflate homosexuality & pedophilia proves how disingenuous and dishonest they all are — Kyle Becker (@kylenabecker) 30. lokakuuta 2017 https://twitter.com/kylenabecker/status/924871216007122949?ref_src=twsrc%5Etfw

So I guess Kevin Spacey will be on Ellen this week to talk about how hard it is to come out as gay. — Joe Biggs (@Rambobiggs) 30. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Rambobiggs/status/924870141384544257?ref_src=twsrc%5Etfw

Reading Kevin Spacey's tweet in Underwood's accent - a presidential misdirection! He has learned from his character. #LifeImitatesArthttps://twitter.com/hashtag/LifeImitatesArt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw! — Jujubeans (@WanderingJu) 30. lokakuuta 2017 https://twitter.com/WanderingJu/status/924888619516510208?ref_src=twsrc%5Etfw