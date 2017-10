Sillon ku mä olin yläasteella, ei ollu mitään kauneusihannetta mis oltais glorifioitu tai nostettu esiin isoja reisiä ja isoo peppua, ei ollu mitään Kardashianeja eikä fitnesstietoisuutta saatikka sitten isompii ku 34-koon malleja missään. Ei ollu mitään mist saada minkäänlaista vertaistukea. Oon ollut saman kokonen sieltä yläasteelta asti ja silti sain kuulla nääästyyn sävyyn tosi monta vuotta siitä et oon vyötäröstä alaspäin liian iso, en näytä sopisuhtaselta, et mun "pitäis vähän urheilla" ja "mun reidet näkee kilometrien päästä" ja jossain vaiheessa pieni ihminen ehkä uskokin siihen. Siks oon sitä mieltä et on hyvä, että tää maailma oppii näkemään erilaisia kroppia, oli ne sit niit isoi peboja, Victorias Secret -malleja, plus-koon malleja, kurvikkaita ihmisiä, hoikkia ihmisiä, lyhyitä ihmisiä, pitkiä ihmisiä - u name it. Jokaselle jotain mihin voi tuntee kuuluvansa. Se ainakin autto mua tajuumaan et ei oo mitään syytä ainakaan hävetä mitään. Se on myös imo johtanu siihen et jengi on tajunnut et sana "kauneusihanne" on asia myös sun päässä. Se on käsite joka muuttuu ja on muuttettavissa. Oo se muutos minkä haluut nähä. ✨https://www.instagram.com/p/BRO0_RmlVbZ/

A post shared by Evelina (@evelinavirallinen) on Mar 4, 2017 at 1:42pm PST