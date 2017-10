Nyt.fi

Yhdysvalloissa epäillään mittavaa pyramidihuijausta – haksahtaneita usutettiin ostamaan legginsejä kymmenillä

Pyramidipelit saattavat näyttää ensisilmäyksellä normaalilta kaupankäynniltä tai sijoittamiselta. Pyramidipeli eroaa esimerkiksi laillisesta verkostomarkkinoinnista siinä, että mukaan liittyvien tulot eivät riipu tuotteiden tai palveluiden myynnistä, vaan uusien jäsenien hankkimisesta ja heidän liittymismaksuistaan.